Pemkab HSS Lakukan Optimalisasi Transaksi Non Tunai

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama dengan Bank Kalsel Cabang Kandangan melakukan optimalisasi transaksi non tunai melalui aplikasi sistem online surat perintah pencairan dana (SP2D).



Kegiatan launching optimalisasi transaksi non tunai digelar pada Rabu (3/10) di Pendopo Kabupaten HSS.

Pada kegiatan ini dihadiri Bupati HSS H Achmad Fikri, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad dan para pejabat di Pemkab HSS.



Hadir juga Direktur Kepatuhan Bank Kalsel IGK Prasetya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Herwanto, Pimpinan Bank Kalsel cabang Kandangan Andhy Andriawan.

Kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) Kalsel Selamat Simanullang, Kepala SKPD lingkup HSS dan para camat se kabupaten HSS.



Bupati HSS H Achmad Fikry menyampaikan rasa terimakasihnya kepada para tamu kehormatan yang sangat berjasa untuk pembangunan Kabupaten HSS.



"Bank Kalsel selama ini membackup kita dalam proses pengelolaan keuangan kas daerah, Perwakilan BPKP selama ini membantu kami mendampingi dengan Simdanya dan dengan program lainnya sehingga Kabupaten HSS mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama lima tahun berturut-turut," katanya.

Bank Indonesia sudah sejak awal mencoba membantu meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengangkat inflasi dengan wujub bantuannya dengan mengintervensi para petani cabai merah di Kecamatan Telaga Langsat.



Dengan adanya transaksi non tunai diharapkan dapat mendorong transparansi atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



Sehingga bisa Mencegah peredaraan uang palsu, menghemat pengeluaran negara, mencegah transaki illegal (Korupsi), meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian hingga mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas daerah.



Pihaknya juga akan terus mengawal pertumbuhan ekonomi, terutama pertanian dan parawisata sesuai yang disampaikan oleh pihak BI.

Kedua bidang ini, akan terus dikawal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui dukungan BI.



Selain itu pihaknya akan terus meningkatkan sumber daya pengelolaan keuangan, agar program berjalan dengan baik.

Kepada semua pengelola keuangan, Bupati berpesan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan WTP buka tujuan akhir, tetapi sebagai hasil kerja semua pihak.



"Tujuan akhir kita adalah pengelolaan keuangan yang baik, yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.



Direktur Kepatuhan Bank Kalsel IGK Prasetya mengatakan lauching aplikasi sisten SP2D guna mendukung transparansi atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



Penerapan aplikasi sistem online SP2D, menindaklanjuti MoU Pemerintah Provinsi Kalsel dengan Bank Kalsel, tentang optimalisasi transaksi non tunai.



Selain itu surat edaran Kementerian Dalam Negeri No 910/1866/SJ, tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi dan surat edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 910/1897/SJ, tentang implementasi transkasi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota.



"Dengan aplikasi online SP2D Bank Kalsel, dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan transaksi pengelolaan keuangan yang valid dan akurat," katanya. (AOL/*)