Ryuji Utomo Lamaran Dengan Sang Kekasih, Begini Reaksi Ariel Tatum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan kekasih Ariel Tatum, Ryujo Utomo melamar kekasihnya dan diberi selamat oleh Ariel.

Ryuji Utomo yang dulu sempat dikabarkan dekat dengan Ariel Tatum melamar kekasihnya, Shabrina Ayu di dekat helikopter.

Momen bahagia Ryuji Utomo melamar kekasihnya itu dia bagikan baik di Insta Story dan Feed Instagram pada Rabu, (03/10/2018).

Ryuji Utomo dan kekasihnya, Shabrina Ayu pada momen tersebut kompak mengenakan baju putih.

" She said yes," tulis pemain sepak bola itu pada keterangan foto yang ia unggah di Instagramnya.

Pada foto itu nampak Shabrina tersenyum sambil menunjukkan cincin yang ada di jari manisnya.

Tangan kanan Shabrina memegang buket bunga sementara Ryuji yang berdiri di sampingnya menatap ke arah sang kekasih.

" Congrats....(emoji)," tulis Ariel Tatum di kolom komentar foto yang Ryuji unggah.

Rupanya ada saja netizen yang belum move on terhadap pasangan tersebut menyebut nama sang aktris di kolom komentar.

ayuuputu, " @arieltatum sabar ya kakakku, pasti dpet yg terbaik."

