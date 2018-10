Transformasi Kain Tradisional di Hari Batik Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Indonesia telah lama dikenal dunia sebagai negara dengan nilai seni dan budayanya yang begitu beragam.

Tarian, bahasa, arsitektur hingga hasil karya tradisionalnya membuat Indonesia selalu berhasil membuat orang terpesona akan keindahannya.

Kain tradisional menjadi salah satu hasil karya tradisional yang telah lama ada di Indoneisa.

Batik menjadi salah satu warisan budaya yang diturunkan sejak ratusan tahun silam oleh nenek moyang kita, UNESCO pada 2 Oktober tahun 2009 menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) dan sejak saat itu pula diperingati sebagai hari batik nasional.

Kelompok yang terdiri dari 20 orang ini secara berkala memproduksi kain sasirangan dengan ciri khas yang dimiliki desanya. (YABN untuk BPost Online)

Setiap tanggal tersebut pula kita dianjurkan mengenakan batik sebagai bukti dan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal Indonesia.

Namun bila bicara tentang kain tradisional Indonesia setidaknya kita memiliki puluhan jenis kain yang tersebar di sejumlah wilayah tanah air.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini mengumumkan bahwa Indonesia setidaknya memiliki 33 kain tradisional.

Selain Batik dari Jawa, ada Ulos dari Sumatera Utara, Tenun Ikat sumba dari Nusa Tenggara Timur, Gringsing dari Bali, Sasirangan dari Kalimantan Selatan dan masih banyak lagi kain tradisional yang menjadi ciri khas suatu wilayah di Indonesia.