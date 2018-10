5 Oktober 2018 HUT Ke-73 TNI, Begini Sejarah Seragam Loreng Militer Yang Perlu Kamu Ketahui

BANJARMASINPOST.CO.ID – di Indonesia, tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada 5 Oktober besok, TNI akan genap berusia 73 tahun sejak didirikan tahun 1945 dengan nama awal Tentara Kemamanan Rakyat (TKR).

Bicara tentang TNI, tidak luput dengan gamparan para anggota yang mengenakan seragam bermotif loreng dan hijau.

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa warna seragam tentara rata-rata berwarna loreng-loreng hijau?

Tak hanya di Indonesia bahkan seluruh tentara di seluruh dunia pasti identik dengan seragam bermotif loreng tersebut.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari artikel Intisari Online yang tayang tanggal 15 Mei 2018, tidak asal atau sembarangan, ternyata motif loreng ini dilatar belakangi oleh upaya kamuflase atau penyamaran.

Sebelumnya, tak hanya untuk keperluan di medan perang, manusia telah memiliki kesadaran kamuflase untuk hal-hal lainnya.

Mengutip Caitlin Hu dalam artikelnya The Art and Science of Military Camouflage, pemburu asli Amerika mengenakan kulit kerbau untuk mendekati mangsa mereka.

Sementara pemburu Irlandia menutupi diri mereka dengan potongan-potongan sikat dan ranting untuk menyatu dengan pepohonan.

Pada masa Julius Caesar, kapal-kapal disamarkan dengan lilin biru laut, dan selama Perang Sipil AS mereka dicat kabut abu-abu.