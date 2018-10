Jadwal Siaran Langsung (Live) RCTI Liga Inggris Pekan 8 : Liverpool vs Manchester City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 8 live Beinsport dipanaskan laga big match Liverpool vs Manchester City.

Pertandingan Liverpool vs Manchester City dalam lanjutan pekan 8 Liga Inggris akan disiarkan langsung RCTI dan Beinsport 1 mulai pukul 22.30 WIB.

Laga Liverpool vs Manchester City menjadi penentu pimpinan klasemen pekan ini. Pasalnya, Manchester City di posisi pertama klasemen sementara dikuntit Liverpool sebagai runner-up dengan nilai sama, 19 poin.

Manchester City sedang dalam kepercayaan tinggi usai meraih kemenangan atas Hoffenheim dalam gelaran Liga Champions matchday 2 pada Selasa (2/10/2018). Bertanding di Stadion Rhein Neckar Arena, Manchester City berhasil menang 2-1. Sempat tertinggal oleh gol cepat Ishak Belfodil pada menit pertama, Man City bangkit dan menang berkat gol Sergio Aguero (8') dan David Silva (87').

Berbanding terbalik dengan Man City, Liverpool harus takluk melawan Napoli di Stadion San Paolo pada laga penyisihan Grup C Liga Champions, Rabu (3/10/2018) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Napoli menang tipis 1-0 atas tim berjulukan The Reds melalui gol tunggal Lorenzo Insigne pada menit ke-90. Laga antar dua tim teratas di klasemen Liga Inggris Musim ini patut dinanti.

Selain laga Liverpool vs Manchester City, terdapat laga-laga seru lainnya yaitu Manchester United vs Newcastle, Fulham vs Arsenal dan Southampton vs Chelsea.

Jadwal lengkap Liga Inggris pekan 8 musim 2018/2019 pada 6-7 Oktober 2018.

Sabtu, 6 Oktober 2018

02.00 WIB: Brighton vs West Ham

21.00 WIB: Burnley vs Huddersfield

21.00 WIB: Crystal Palace vs Wolves

21.00 WIB: Watford vs Bournemouth

21.00 WIB: Leicester vs Everton

21.00 WIB: Tottenham vs Cardiff

23.30 WIB: Manchester United vs Newcastle (RCTI)

Minggu, 7 Oktober 2018

18.30 WIB: Fulham vs Arsenal

20.15 WIB: Southampton vs Chelsea

22.30 WIB: Liverpool vs Manchester City (RCTI)

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)