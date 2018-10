Jadwal Siaran Langsung RCTI Liga Europa Malam Ini: AC Milan vs Olympiakos, Chelsea vs Videoton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Europa (Liga Eropa) malam ini akan menyajikan laga-laga seru. Dua pertandingan akan disiarkan langsung dan live streaming RCTI.

Liga Europa akan menjalani matchday ke 2 pada malam dan dinihari nanti. Meski dianggap sebagai Liga kasta kedua setelah Liga Champions pertandingan diprediksi tetap berlangsung seru.

Kompetisi kasta kedua antartim Eropa, Liga Europa, akan memainkan laga pertama penyisihan grup pada Kamis (20/9/2018) dan Jumat dini hari WIB. AC Milan vs Olympiakos akan menjadi laga pembuka yang disiarkan langsung RCTI.

Baca: Jadwal & Link Live Streaming RCTI AC Milan vs Olympiakos di Liga Europa Malam Ini

Dua wakil Inggris, Chelsea dan Arsenal, termasuk yang terlibat dalam pertandingan ini. Chelsea yang tergabung di Grup L akan menjamu Videoton di Stamford Bridge, London.

Di Liga Europa, prestasi terbaik pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, hanya hingga babak 32 besar. Hal itu terjadi pada musim 2015-2016 dan musim lalu. Musim lalu, Napoli harus bermain di Liga Europa setelah tersingkir dari fase grup Liga Champions. The Partenopei, julukan Napoli, finis di peringkat ketiga sehingga melanjutkan kiprahnya di Liga Europa.

Sementara itu Arsenal yang berada di Grup C akan bertindak sebagai tim tamu. The Gunners bertamu ke kandang Qarabag, di Tofiq Bahramov Republican,. Arsenal tentunya akan berharap pada pengalaman pelatih Unai Emery yang terbilang sukses di Liga Europa.

Emery membawa Sevilla juara Liga Europa tiga musim beruntun pada 2014 hingga 2016. Pertandingan Arsenal dan Chelsea akan disiarkan langsung di RCTI. Selain Arsenal dan Chelsea, dua wakil Italia, Lazio dan AC Milan juga akan bertanding.

Jadwal Siaran Langsung Matchday 2 Liga Europa 2018/2019 :

Kamis (4/10/2018) :

21:50 WIB Astana vs Rennes

23:55 WIB Bayer Leverkusen vs AEK Larnaca

23:55 WIB Zurich vs Ludogorets

23:55 WIB Rosenborg vs RB Leipzig

23:55 WIB Salzburg vs Celtic

23:55 WIB Bordeaux vs Kopenhagen

23:55 WIB Zenit vs Slavia Praha

23:55 WIB Fenerbahce vs Spartak Trnava

23:55 WIB Anderlecht vs Dinamo Zagreb

23:55 WIB Vorskla vs Sporting CP

23:55 WIB Qarabag vs Arsenal (Siaran Tunda di RCTI Pukul 04.00 WIB)

23:55 WIB Real Betis vs F91 Dudelange

23.55 WIB AC Milan vs Olympiakos Live di RCTI

Jumat (5/10/2018)

02.00 WIB Spartak Moskow vs Villarreal

02.00 WIB Rangers vs Rapid Vienna

02.00 WIB Krasnodar vs Sevilla

02.00 WIB Standard Liege vs Akhisarspor

02.00 WIB Apollon vs Marseille

02.00 WIB Eintracht Frankfurt vs Lazio

02.00 WIB Jablonec vs Dynamo Kiev

02.00 WIB Malmo FF vs Besiktas

02.00 WIB Sarpsborg 08 vs Genk

02.00 WIB BATE vs PAOK

02.00 WIB Chelsea vs Videoton Live di RCTI

keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)