Live Fox Sports 2! Jepang vs Australia di Piala AFC U-16 2018, Balaskan Timnas U-16 Indonesia?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Timnas U-16 Jepang vs Australia di semifinal Piala AFC U-16 2018 atau Piala Asia U16 2018 Malaysia tersaji di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Kamis (04/10/2018).

Dijadwalkan, laga Jepang vs Australia disiarkan langsung Fox Sports 2 mulai pukul pukul 15.30 WIB.

Sedangkan live streaming Jepang vs Australia bisa diakses via live streaming video.foxsportsasia.com (berbayar). Atau bisa juga dipantau via live score dan update twitter yang liknnya ada di akhir berita.

Jepang lolos ke semifinal usai bersusah payah mengalahkan Oman 2-1 di parta perempat final.

Hal serupa juga dialami Australia yang menang dramatis 3-2 kala menghadapi Timnas U16 Indonesia.

Menilik pertemua kedua tim, Jepang lebih diunggulkan pada laga ini.

Namun, Australia yang berstatus juara bertahan akan menampilkan permainan menarik seperti kala menghadapi Indonesia di perempat final.

Artinya laga semifinal kali ini diprediksi berlangsung menarik dan sengit.

Prediksi

Jepang yang memiliki istirahat satu hari lebih banyak dari Australia akan melakukan serangan cepat dari berbagai lini.