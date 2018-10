BNI Banjarmasin Targetkan Volume Transaksi Rp 32 Miliar Selama GATF 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Garuda Indonesia melaksanakan pembukaan Garuda Indonesia Travel Fair (GATF), pada Jumat (5/10/2018) di Atrium Utama Lantai 1 Duta Mall Banjarmasin.

Pembukaan GATF ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, CEO BNI Wilayah Banjarmasin, M Arafat, Pimpinan Perusahaan Banjarmasin Post, A Wahyu Indriyanta, dan para tamu undangan lainnya.

GATF 2018 yang mengusung tema More For Less: 3 juta kursi tersedia untuk Anda, terbang hemat hingga 50 persen ke 69 destinasi demostik dan 22 destinasi internasional ini dilangsungkan selama tiga hari sejak Jumat hingga Minggu (7/10/201).

Bank BNI merupakan Bank partner pada pegelaran GATF 2018 ini.

Dijelaskan CEO BNI Wilayah Banjarmasin, M Arafat, kegiatan ini merupakan kerja sama pertama kali BNI dengan Garuda Indonesia.

Arafat mengatakan kegiatan ini bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan tiket liburan atau perjalanan bisnis dengan harga yang lebih murah.

"Karena itu merupakan komitmen kami untuk membantu masyarakat bisa mendapatkan perjalanan dengan harga yang murah," jelas Arafat.

Ia menyebutkan beberapa promo BNI yang ditawarkan pada event ini yakni dengan menggunakan kartu kredit BNI bisa mendapatkan cicilan nol persen, cashback hingga Rp 1 juta, dan diskon hingga 50 persen.

"Yang kedua menggunakan kartu debit, kami menawarkan cashback juga hingga Rp 1 juta dengan transaksi mininal yang sudah ditentukan," ujarnya.

Ia menambahkan promo lainnya yakni menggunakan aplikasi YAP!, yang bisa mendapatkan cashback hingga Rp 460 ribu.

Selain itu ia membeberkan target volume transaksi selama pameran ini berlangsung hingga Rp 32 miliar.

"Selama pre event ini, sejak seminggu yang lalu volume transaksi dengan menggunakan kartu kredit BNI sudah Rp 24 miliar. Tentunya kami optimis hingga tanggal 7 nanti target Rp 32 miliar tercapai," tandasnya.

(banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Maulana)