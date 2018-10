BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Fadli Zon Ungkap Pertemuan dengan Ratna Sarumpaet, Ratna: Saya Enggak Terima Perlakuan Negara Ini.

Kalimat tidak terima perlakuan negara ini adalah kalimat yang dilontarkan aktivits Ratna Sarumpaet setelah bertemu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli Zon membeberkan itu sebagai bagian dari kronologis kebohongan atau hoaks yang dilakoni Ratna Sarumpaet hingga akhirnya ibunda artis Atika Hasiholan itu mengakui kebohongannya.

Seperti diketahui, Ratna Sarumpaet bikin heboh seantero negeri dengan pengakuannya sebagi korban penganiayaan orang tak dikenal.

Belakangan, dia membuat pengakuan telah mengabarkan kabar hoaks.

Polisi juga mengungkap kabar Ratna Sarumpaet dianiaya itu bohong, melainkan dia telah menjalani operasi plastik sedot lemak.

Sementara itu, menurut Fadli Zon, pengakuan aktivis kemanusiaan telah dianiaya tersebut bermula dari foto lebam yang dikirim Ratna.

"Dia mengirim foto ke saya, ke ajudan Prabowo, Said Iqbal, ditulis 'off the record' 21 September malam," ucap Fadli dalam diskusi 'Ancaman Hoaks dan Keutuhan NKRI' di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Setelah menerima foto itu, lanjut Fadli, dia langsung menanyakan kepada Ratna siapa sosok dengan wajah lebam tersebut.

Wakil Ketua DPR RI itu pun menyatakan siap menunjukkan percakapannya dengan Ratna melalui WhatsApp (WA).