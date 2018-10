Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 6 di RCTI & MNC TV - Liverpool vs Man City!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris Pekan 6 di RCTI dan MNC TV akan dipanaskan pertandingan Liverpool vs Manchester City.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 6 akan mulai berlangsung Sabtu (6/10/2018) malam.

Di MNC TV ada pertandingan Tottenham Hotspur vs Cardiff City pada pukul 21.00 WIB.

Kemudian jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 6 dilanjutkan RCTI pada pukul 23.30 WIB dengan pertandingan Manchester United vs Newcastle United.

Laga yang bisa jadi penentu nasib pelatih Manchester United Jose Mourinho mengingat hasil kurang maksimal yang didapat Setan Merah belakangan ini.

Kemenangan tampaknya jadi wajib buat Manchester United saat menjamu Newcastle United.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 6 di tutup dengan laga big match Liverpool vs Manchester City, Minggu (7/10/2018).

Pertandingan Liverpool vs Manchester City akan disiarkan langsung RCTI mulai pukul 22.30 WIB.

Liverpool dan Manchester City merupakan pemuncak klasemen dengan sama-sama mengantongi 19 poin.

Keduanya, juga Chelsea jadi tiga tim yang belum menyentuh kekalahan di Liga Inggris musim ini.

Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris pekan 8 musim 2018/2019 pada 6-7 Oktober 2018.

Sabtu, 6 Oktober 2018

02.00 WIB: Brighton vs West Ham (Bein Sports 1)

21.00 WIB: Burnley vs Huddersfield

21.00 WIB: Crystal Palace vs Wolves

21.00 WIB: Watford vs Bournemouth

21.00 WIB: Leicester vs Everton (Bein Sports 1)

21.00 WIB: Tottenham vs Cardiff (MNC TV, Bein Sports 3)

23.30 WIB: Manchester United vs Newcastle (RCTI, Bein Sports 1)

Minggu, 7 Oktober 2018

18.30 WIB: Fulham vs Arsenal (Bein Sports 1)

20.15 WIB: Southampton vs Chelsea (Bein Sports 1)

22.30 WIB: Liverpool vs Manchester City (RCTI, Bein Sports 1)

(banjarmasinpost/rahmadhani)