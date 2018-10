Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Pekan 8 di SCTV, Ujian Real Madrid dan Barcelona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Spanyol pekan 8 di SCTV akan mulai berlangsung Sabtu (6/10/2018) dan kembali menyajikan pertandingan Real Madrid dan Barcelona.

Jadwal siaran langsung Liga Spanyol pekan 8 di SCTV dibuka pertandingan Alaves vs Real Madrid Sabtu (6/10/2018) mulai pukul 23.30 WIB.

Pertandingan yang tampaknya jadi sorotan mengingat hasil buruk Real Madrid beberapa pertandingan terakhir.

Bahkan di pertandingan terakhir Real Madrid kalah di ajang Real Madrid.

Baca: Pertandingan Persib Bandung vs Madura United Batal di Stadion Mandala & Pindah ke Balikpapan?

Baca: Daftar 10 Orang Terkaya Versi Majalah Forbes, Cek Juga List 150 Konglomerat Indonesia di 2018

Baca: Penjelasan Anies Baswedan Soal Ratna Sarumpaet Dibiayai Pemprov DKI Jakarta ke Chile

Baca: Bukti Egy Maulana Pasti Kembali ke Timnas U-19 Indonesia demi Piala Asia U-19 2018

Real Madrid sendiri kini ada di peringkat 2 dengan 14 poin.

Alaves sendiri kini ada di posisi 5 dengan 11 poin.

Jadwal siaran langsung Liga Spanyol pekan 8 di SCTV dilanjutkan Senin (8/10/2018) dinihari.

Valencia akan menjamu Barcelona si pemuncak klasemen sementara Liga Spanyol.

Sevilla sendiri kini ada di peringkat 12 dengan raihan 8 poin.

Jadwal Liga Spanyol pekan kedelapan

Sabtu, 6 Oktober 2018

02:00 Athletic Bilbao vs Real Sociedad

18:00 Girona vs Eibar

21:15 Getafe vs Levante

23:30 Alaves vs Real Madrid (SCTV)

Ahad, 7 Oktober 2018

01:45 Leganes vs Rayo Vallecano

17:00 Real Valladolid vs Huesca

21:15 Atletico Madrid vs Real Betis

23:30 Espanyol vs Villarreal CF

23:30 Sevilla vs Celta Vigo

Senin, 8 Oktober 2018

01:45 Valencia vs Barcelona (SCTV)

Catatan : Jadwal siaran langsung Liga Spanyol bisa berubah sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)