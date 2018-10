Paman Birin Membuka Langsung Event GATF 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Garuda Indonesia melaksanakan pembukaan Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2018, pada Jumat (5/10/2018) di Atrium Utama Lantai 1 Duta Mall Banjarmasin.

Event GATF 2018 ini dilangsungkan selama tiga hari sejak Jumat hingga Minggu (7/10/201).

Pembukaan GATF ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, CEO BNI Wilayah Banjarmasin M Arafat, Pimpinan Perusahaan Banjarmasin Post A Wahyu Indriyanta, dan para tamu undangan lainnya.

GATF yang mengusung tema More For Less: 3 juta kursi tersedia untuk Anda, terbang hemat hingga 50 persen ke 69 destinasi demostik dan 22 destinasi internasional ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.

Paman Birin yang saat itu mengenakan sasirangan dominan warna kuning, mengaku sangat senang dengan adanya event ini karena bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kami harapkan sinergi kolaborasi yang dilakukan Garuda Indonesia dan BNI ini bisa terus dikembangkan di Kalsel," ujar Birin.

Ia mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan penawaran-penawaran yang lebih mudah dan murah pada event GATF ini.

(banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Maulana)