Plh Sekda Semangati Peserta Sosialisasi Membangun Data Center Sehati Plus Cinta

BANJARMASIN POST.CO.ID, KANDANGAN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah menyelenggarakan Sosialisasi HSS Membangun Integrasi Data Center Sehati Plus Cinta (HSS MITRA DC Sehati Plus Cinta).

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Pendopo Wakil Bupati, Kamis, (4/10) dengan peserta seluruh Kasubag Perencanaan dan operator IT SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten HSS.



Kegiatan ini dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS H Hubriansyah.



Dalam arahannya, H Hubriansyah memberikan motivasi dan memacu kepada peserta untuk tidak 'gaptek' IT dan harus cerdas dengan IT dan perkembangan teknologi saat ini.

Misi ke lima dari Visi dan Misi Bupati HSS menyebutkan "Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai Kehidupan yang Agamis".



Salah satu Strategi untuk mencapai misi tersebut adalah dengan membangun Data Center.



Hal inilah yang mendasari Dinas Kominfo HSS melaksanakan Sosialisasi Membangun Data Center tersebut, yaitu untuk mewujudkan misi ke-5 dari Visi "Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis, dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat"



Kepala Dinas Kominfo Kabupaten HSS Hendro Martono menyampaikan Pemerintah harus membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

"Salah satu wujudnya adalah dengan membangun Data Center, atau pusat data elektronik. Pengembangan seperti inilah yang dimaksud dengan e-Government," katanya.



Kadis Kominfo juga menambahkan bahwa sudah ada 10 aplikasi yang sudah dibuat dan disempurnakan oleh Programer Diskominfo HSS.



Aplikasi-aplikasi tersebut sudah terintegrasi pada Data Center Sehati Plus Cinta. Data Center tersebut direncanakan akan dilaunching pada akhir Oktober 2018 (AOL/*).