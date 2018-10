Ramai Soal Kebohongan Ratna Sarumpaet, Ini Postingan Terbaru Atiqah Hasiholan Buat Netizen Bungkam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ramainya pemberitaan tentang kebohongan Ratna Sarumpaet membuat nama putrinya, aktris Atiqah Hasiholan turut terseret.

Sebelumnya, postingan Instagram Atiqah Hasiholan ramai dibanjiri netizen yang penasaran dengan tanggapan istri Rio Dewanto itu tentang kasus kebohongan Ratna Sarumpaet.

Postingan Instagram Atiqah itu langsung dipenuhi komentar bernada empati.

Sebab, ia turut menanggung malu atas perbuatan sang ibu.

Ratna Sarumpaet meninggalkan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Jumat (5/10/2018) dini hari (tribunnews.com)

Yang terbaru, seakan tak terusik dengan kasus ibunya, Atiqah Hasiholan justru memposting sesuatu yang jauh dari pemberitaan tentang kebohongan Ratna Sarumpaet.

Atiqah memposting fotonya dengan sang anak, Salma Jihane Putri Dewanto.

Ia menuliskan, " my sunshine, my only sunshine" sebagai keterangan foto tersebut.

Dikutip dari Tribunnews.com, putri bungsu Ratna Sarumpaet itu menggunakan fitur Comment Controls atau fitur filter penyaring komentar.

Fitur ini memungkinkan pengguna memilih siapa saja yang bisa berkomentar di postingan mereka.

Pilihannya beragam, bisa semua orang (everyone), orang yang diikuti dan pengikut (people you follow and your followers), hingga spesifik orang yang diikuti saja, atau para pengikut.