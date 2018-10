Rupiah Makin Terpuruk Posisi Pagi Tadi Rp 15.189 Per Dolar AS

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (5/10/2018) dibuka melemah ke posisi Rp 15.189 per dolar AS.

Pada perdagangan kemarin, kurs Rupiah berada di level Rp 15.179 per dolar AS. Dengan posisi kurs pada pagi ini, depresiasi Rupiah menjadi 12,01 persen sejak awal tahun ini.

Bloomberg mengestimasi, hari ini laju Rupiah akan bergerak di kisaran Rp 15.165 hingga Rp 15.193 per dolar Amerika Serikat.

Sementara itu, berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, hari ini, posisi Rupiah melemah ke posisi Rp 15.182 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.133 per dolar AS.

