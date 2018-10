Cewek Banua Ini Main Biola untuk Tsunami Palu dan Gempa Bumi di Donggala Sulteng

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rasa prihatin dan duka mendalam melanda hati pemain biola cewek Banua, Nur Husna Putri atas musibah gempa yang disertai tsunami yang melanda warga Palu dan Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat lalu.

Akibat peristiwa tersebut, lebih 1500 orang meninggal dunia serta bangunan rata dengan tanah akibat dasyatnya gempa tersebut.

"Saya sedih melihat keluarga kita yang jauh di sana tertimpa musibah bencana maha dasyat. Jaka kawa ulun rasanya bisa langsung kesana membantu," kata Nunu, panggilan akrab Nur Husna dengan perasaan sedih, Sabtu (6/10/2018).

Menurut mahasiswi semester pertama prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini, salah satu yang bisa dilakukan dirinya terlibat penggalangan dana diselenggarakan kampusnya di Siring Menara Pandang Banjarmasin, Minggu (7/10).

"Sesuai keahlian saya, memainkan biola saat menggalang dana nanti. Saya pun masij belum tahu berapa lagu yang bakal dibawakan nanti," papar Nunu.

Cewek kelahiran Banjarmasin, 22 Juli 2000 ini menambahkan, rekan-rekannya juga ada yang menampilkan musik band kampus dan lain-lain.

"Kami berharap dana yang terkumpul buat korban gempa di Palu dan Donggala nanti cukup banyak, sehingga bisa membantu meringankan beban saudara disana," tandasnya.

Sebelumnya, lanjut Nunu, juga tampil di acara bertema Suara Anak Rantau di salah satu radio Banjarmasin, 18 September 2018.

"Kalau tidak tampil, saya tetap latihan rutin 1,5 jam bermain biola. Lagu-lagu yang yang dilatih diantaranya bisa seperti perfect, kiss the rain, from this momment," ungkapnya.

Lewat main biola, lanjut dia, juga menajamkan skill supaya tak kaget saat diminta dadakan tampil.

(banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar)