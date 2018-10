Jadwal Siaran Langsung (Live) RCTI Liga Inggris Pekan 8 Malam ini : Manchester United vs Newcastle

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 8 live RCTI dipanaskan laga seru antara Manchester United vs Newcastle, Sabtu (6/10/2018).

Pertandingan Manchester United vs Newcastle dalam lanjutan pekan 8 Liga Inggris akan disiarkan langsung RCTI mulai pukul 23.30 WIB.

Manchester United mencapai puncak performa negatif pada awal musim 2018-2019.

Mereka baru menang tiga kali dalam 7 pekan di Liga Inggris dan hanya mengumpulkan 10 poin.

Alhasil, Paul Pogba dkk tercecer di urutan ke-10 klasemen sementara Liga Inggris dan menjalani musim terburuk di liga domestik sejak era David Moyes.

Kini The Special One menerima tekanan dari publik utuk segera mundur dari jabatannya. Laga melawan Newcastle dipastikan menjadi laga terakhir Jose mengasuh The Red Devils, menurut sebuah kabar yang dikutip dari Mirror melalui BolaSport.com.

Laporan Mirror menyebutkan jika apapun hasil yang diraih United saat bertemu Newcastle, manajemen MU tetap akan memecat Mourinho.

"Sumber senior di Man United telah berkata kepada Mirror mereka telah bersepakat tidak ada tawar-menawar lagi, keputusan (memecat Mourinho) akan jatuh apapun hasil dari pertandingan hari Sabtu (melawan Newcastle)," tulis Mirror.

Mourinho telah memecah belah para pemain, staf dan penggemar Manchester United dalam beberapa bulan terakhir lewat aksinya dari berseteru dengan eksekutif klub, Ed Woodward hingga berselisih dengan Paul Pogba.

Kondisi internal yang buruk berefek pada penampilan di lapangan. Sudah 4 laga terakhir di semua kompetisi, Man United tak meraih kemenangan.