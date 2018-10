Jose Mourinho Bakal Tamat di Manchester United Pekan Ini, Apapun Hasil Lawan Newcastle

Ekspresi manajer Manchester United, Jose Mourinho, dalam pertandingan perempat final Piala FA 2017-2018 menghadapi Brighton & Hove Albion di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, pada Sabtu (17/3/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Karier kepelatihan Pelatih Asal Portugal Jose Mourinho di Manchester United diprediksi bakal berakhir akhir pekan ini, menyusul hasil negatif klub Setan Merah di awal Liga Inggris musim 2018.

Dilansir dari BolaSport.com, Sabtu (6/10/2018), apapun hasil yang akan diterima Manchester United saat melawan Newcastle United pada lanjutan pekan ke-8 Liga Inggris di Old Trafford, Sabtu (6/10/2018), Jose Mourinho tetap akan dipecat.

Manchester United mencapai puncak performa negatif pada awal musim 2018-2019.

Mereka baru menang tiga kali dalam 7 pekan di Liga Inggris dan hanya mengumpulkan 10 poin.

Alhasil, Paul Pogba dkk tercecer di urutan ke-10 klasemen sementara Liga Inggris dan menjalani musim terburuk di liga domestik sejak era David Moyes.

Kini The Special One menerima tekanan dari publik utuk segera mundur dari jabatannya. Laga melawan Newcastle dipastikan menjadi laga terakhir Jose mengasuh The Red Devils, menurut sebuah kabar yang dilansir BolaSport.com dari Mirror.

Laporan Mirror menyebutkan jika apapun hasil yang diraih United saat bertemu Newcastle, manajemen MU tetap akan memecat Mourinho.

"Sumber senior di Man United telah berkata kepada Mirror mereka telah bersepakat tidak ada tawar-menawar lagi, keputusan (memecat Mourinho) akan jatuh apapun hasil dari pertandingan hari Sabtu (melawan Newcastle)," tulis Mirror.

Mourinho telah memecah belah para pemain, staf dan penggemar Manchester United dalam beberapa bulan terakhir lewat aksinya dari berseteru dengan eksekutif klub, Ed Woodward hingga berselisih dengan Paul Pogba.

Kondisi internal yang buruk berefek pada penampilan di lapangan. Sudah 4 laga terakhir di semua kompetisi, Man United tak meraih kemenangan.

Pelatih yang pernah menukangi Porto, Inter Milan, Chelsea, Real Madrid, tersebut tampak pasrah dengan nasibnya saat meladeni pertanyaan wartawan dalam konferensi pers jelang laga kontra Newcastle, Jumat (4/10/2018). (BolaSport)

Artikel ini telah tayang di BolaSport.com, Sabtu (6/10/018) berjudul Apapun Hasil Lawan Newcastle, Jose Mourinho Bakal Dipecat Pekan Ini!