Klasemen & Jadwal Liga Italia Pekan 8 Malam Ini Udinese vs Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan 8 kembali bergulir pekan ini, dimana Juventus masih menguasai klasemen dengan raihan sempurna 7 kemenangan di laga awal.

Dibuka pertandingan Torino vs Frosinone yang sudah berlangsung Sabtu (6/10/2018) dinihari yang berakhir dengan skor 3-2.

Malam ini, Juventus sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Italia akan melawat ke kandang Udinese.

Juventus pun mengincar kemenangan ke 8 secara beruntun musim ini.

Udinese sendiri saat ini ada di peringkat 14 dengan 8 poin.

Jika tak ada keajaiban, tampaknya Juventus bisa makin kokoh di pekan 8 ini.

Sementara peringkat 2 Napoli di pekan 8 akan menjamu Sassuolo. Hasil positif wajib didapat anak asuh Ancelotti jika tak mau makin memuluskan langkah Juventus untuk Scudetto lagi musim ini.

Sementara ada big match antara Lazio vs Fiorentina di pekan 8 Liga Italia.

JADWAL LIGA ITALIA PEKAN 8 :

SABTU, 06/10/2018

01.30 WIB Torino vs Frosinone (3-2)

20.00 WIB Cagliari vs Bologna

23.00 WIB Juventus'>Udinese vs Juventus

MINGGU, 07/10/2018

01.30 WIB Empoli vs AS Roma

17.30 WIB Genoa vs Parma

20.00 WIB Atalanta vs Sampdoria

20.00 WIB Lazio vs Fiorentina

20.00 WIB AC Milan vs Chievo

23.00 WIB Napoli vs Sassuolo

SENIN, 08/10/2018

01.30 WIB SPAL vs Inter Milan

