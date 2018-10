Link Live Streaming Opening Ceremony Asian Para Games 2018 - Live TVRI dan Metro TV Jam 19.00 Wib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perhelatan akbar Opening Ceremony Asian Para Games 2018 dijamin akan berlangsung meriah malam ini, Sabtu (6/10/2018) yang disiarkan langsung (live) TVRI dan Metro TV.

Berikut link live streaming Opening Ceremony Asian Para Games 2018:

Opening Ceremony Asian Para Games 2018 yang juga bisa disaksikan melalui live streaming ini akan digelar diStadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta ini tak akan kalah meriah dengan pembukaan Asian Games 2018.

Opening Ceremony Asian Games 2018 akan dimulai pukul 19.00 WIB dan akan disiarkan langsung TVRI dan Metro TV.

Selain kemegahan, Opening Ceremony Asian Para Games 2018 ini juga akan diisi oleh sejumlah artis besar.

Indonesia Asian Para Games Organizing Committe (INAPGOC) selaku panitia penyelenggara Asian para Games memastikan Opening Ceremony Asian Para Games 2018 tidak kalah megah dengan Asian Games 2018.

Acara yang bertema 'We Are One' ini akan menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika yang mempertontonkan persatuan Indonesia.