Link Live Streaming Pembukaan (Opening Ceremony) Asian Para Games 2018, live Metro TV dan TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pembukaan atau Opening Ceremony Asian Para Games 2018 akan hadir ke hadapan pemirsa malam ini Sabtu (06/10/2018) pukul 18.30 WIB.

Jangan lewatkan live streaming Pembukaan atau Opening Ceremony Asian Para Games 2018 via live streaming Metro TV dan TVRI.

Live Streaming Metro TV dan TVRI Opening Ceremony Asian Para Games 2018, dapat disaksikan melalui link live streaming Metro TV dan TVRI pada tautan berikut :

Link Metro TV Opening Ceremony Asian Para Games 2018

Link TVRI Opening Ceremony Asian Para Games 2018

Opening Ceremony Asian Para Games 2018 malam nanti merupakan pembukaan gelaran ajang pesta olahraga difabel se-Asia dan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah.

Dilansir dari laman Wikipedia, Asian Para Games 2018 ini mengusung moto " The Inspiring Spirit and Energy of Asia."

Upacara pembukaan Asian Para Games 2018 ini akan di mulai malam nanti sementara penutupannya akan dilaksanakan pada 13 Oktober mendatang.

Untuk negara-negara yang berpartisipasi pada ajang Asian Para Games 2018 ini berjumlah 42 negara.