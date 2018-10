Live Streaming TVRI dan Metro TV Opening Ceremony Asian Para Games 2018 Jam 19.00 Wib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Opening ceremony Asian Para Games 2018 bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (6/10/2018) besok mulai pukul 19.00 WIB yang disiarkan langsung atau via live streaming TVRI dan Metro TV.

Opening Ceremony Asian Para Games 2018 bertema 'We Are One' ini akan menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika yang mempertontonkan persatuan Indonesia bisa disaksikan melalui live streaming TVRI dan Live Streaming Metro TV.

Sebanyak 20 ribu tiket pembukaan Asian Para Games 2018 yang dijual online sudah habis terjual, dan panita pun menjual kembali tiket tambahan sebanyak dua ribu tiket.

Tiket yang dijual pun harganya bervariasi, dari mulai Rp 500 ribu hingga Rp 2,5 juta.

Dikutip dari Tribunnews.com, co-creative, director pembukaan Asian Para Games 2018 Jay Subiakto mengatakan, acara tersebut akan menggambarkan wajah dari Indonesia.

“Desain panggung ini melengkung, melambangkan garis ekuator Indonesia atau zamrud khatulistiwa. Semua elemen arsitektur geografis kita mengandung lengkungan. Sama seperti nanti, semua elemen yang ada di panggung adalah tentang Indonesia dan tentang atlet Indonesia,” jelasnya.

Nantinya musik-musik nusantara pun akan memenuhi acara pembukaan tersebut dengan arahan dari Andi Rianto, Magenta Orchestra, berkolaborasi dengan beberapa musikus tradisional di Indonesia.

Akan ada 1.300 pakaian daerah yang ditampilkan dalam pembukaan tersebut, dan 500 di antaranya merupakan hiasan kepala.

Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari berjanji memberikan kejutan kepada masyarakat, terkait penyelenggaraan acara pembukaan yang katanya akan luar biasa.

"Opening ceremony tidak hanya keren, tapi keren banget. Kalau nonton nanti perasaannya seperti roller coaster, ada sedih, senang, terharu, dan sebagainya," beber Okto.

Pembukaan Asian Para Games 2018 ini akan disiarkan di dua saluran televisi nasioanl secara langsung, yakni TVRI dan Metro TV. Bagi Anda yang ingin menyaksikan melalui live streaming, berikut ini linknya:

TVRI : Link Live Streaming Opening Ceremony Asian Para Games 2018

METRO TV : Link Live Streaming Opening Ceremony Asian Para Games 2018

