SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Opening Ceremony Asian Para Games 2018 Live di TVRI & Metro TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Opening Ceremony Asian Para Games 2018 akan disiarkan langsung malam ini, Sabtu (6/10/2018).

Upacara Opening Ceremony Asian Para Games 2018 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) malam ini pada pukul 19.00 WIB.

Opening Ceremony Asian Para Games 2018 akan disiarkan langsung Metro TV dan TVRI. Live streaming opening ceremony Asian Para Games 2018 dapat diakses di vidio.com atau metrotvnews.com. (Link Live Streaming Opening Ceremony Asian Para Games 2018 ada di akhir berita)

Acara akbar ini juga akan diisi oleh sejumlah artis besar. Indonesia Asian Para Games Organizing Committe (INAPGOC) selaku panitia penyelenggara Asian para Games memastikan Opening Ceremony Asian Para Games 2018 tidak kalah megah dengan Asian Games 2018.

Acara yang bertema 'We Are One' ini akan menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika yang mempertontonkan persatuan Indonesia.

Nama-nama seniman mulai dari musisi, sutradara, hingga desainer bakal bekerja sama memeriahkan panggung Opening Ceremony Asian Para Games 2018.

Di balik layar, sutradara handal Jay Subiyakto bakal mendesain latar panggung sekaligus sutradara tim kreatif.

Dikutip dari Tribunnews.com, co-creative, director pembukaan Asian Para Games 2018 Jay Subiakto mengatakan, acara tersebut akan menggambarkan wajah dari Indonesia.

“Desain panggung ini melengkung, melambangkan garis ekuator Indonesia atau zamrud khatulistiwa. Semua elemen arsitektur geografis kita mengandung lengkungan. Sama seperti nanti, semua elemen yang ada di panggung adalah tentang Indonesia dan tentang atlet Indonesia,” jelasnya.

Nantinya musik-musik nusantara pun akan memenuhi acara pembukaan tersebut dengan arahan dari Andi Rianto, Magenta Orchestra, berkolaborasi dengan beberapa musikus tradisional di Indonesia.