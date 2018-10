Baru Dirilis Teaser-nya, Lagu Lay EXO Give Me A Chance Sudah Puncaki Tangga Lagu di 16 Negara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini, Minggu (7/10/2018) SM Entertainment merilis lagu terbaru EXO'>Lay EXO pukul 11.19 pagi waktu Korea Selatan, berjudul Give Me A Chance.

Sebelumnya, pada Jumat (5/10/2018), SM Entertainment selaku manajemen EXO'>Lay EXO telah merilis teaser lagu tersebut di media sosial mereka seperti YouTube dan Instagram.

“The MV of "Give Me A Chance" will be released on October 7th, 11:19AM(KST). Listen and download on iTunes & Apple Music, Spotify, and Google Play Music,” demikian informasinya di saluran YouTube SM Entertainment, SMTOWN, Jumat (5/10/2018).

Informasi serupa juga disampaikan di Instagram resminya.

“LAY 레이 'Give Me A Chance' MV Teaser #레이 #LAY @zyxzjs #EXO @weareone.exo #GiveMeAChance #NAMANANA,” tulisnya di Instagram.

Sementara Lay yang juga anggota boyband EXO-M ini juga memposting pemberitahuan ini di Instagramnya, @zyxzjs pada 21 September 2018 lalu.

“Welcome to my NAMANANA land Stay tuned!” tulisnya.

Seperti diketahui, lagu Give Me A Chance adalah satu di antara beberapa lagu EXO'>Lay EXO dalam album solonya bernama NAMANANA.

Baru saja teaser lagunya dirilis, telah berhasil memuncaki tangga lagu iTunes di beberapa negara.

Dilansir dari situs Soompi dalam artikel diterbitkan Sabtu (6/10/2018), EXO'>Lay EXO sedang bersiap untuk debutnya di Amerika Serikat dengan memuncaki daftar iTunes di seluruh dunia.