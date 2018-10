Jadwal Timnas Indonesia All Star vs PSPS All Star : Laga Amal Lombok dan Palu, Firman Utina Main

Timnas Indonesia All Star vs PSPS All Star

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas Indonesia All Star vs PSPS All Star bakal tersaji pada Minggu (21/10/2018). Pertandingan Timnas Indonesia All Star vs PSPS All Star merupakan laga amal untuk korban bencana di Lombok dan Palu.

Hingga berita ini diturunkan, tak ada informasi soal televisi lokal yang menyiarkan langsung laga amal Timnas Indonesia All Star vs PSPS All Star atau live streamingnya.

Laga amal Timnas Indonesia All Star vs PSPS All Star untuk korban bencana di Lombok dan Palu akan digelar di Stadion Utama Riau, Minggu (21/10/2018) pukul 15.30 Wib.

Disebut Timnas All Star karena dihuni para pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia.

PSPS All Star tentunya pemain yang pernah memperkuat PSPS.

Ketua panitia pelaksana laga amal, Edward Riansyah mengatakan ada sejumlah pemain Timnas All Star yang sudah bersedia ikut bertanding dalam laga tersebut.

"Ada juga yang menunggu kepastian," kata Edward yang dikutip dari Pekanbaru.tribunnews.com.

Pemain Timnas All Star yang sudah bersedia bertanding yakni Bima Sakti, Kurnaiwan, Elie Aiboy, Budi Sudarsono, Firman Utina, Slamet Riadi, Gusnedi Adang, Ade Sehendra, Ambrizal dan Fauzal Mubarak.

"Yang nunggu kepastian itu ada Bambang Pamungkas, Ismet Sofian dan Ferry," ucapnya.

Timnas All Star sendiri akan diarsiteki Danurwindo.