Olla Ramlan Salut Pada Khabib Nurmagomedov Penakluk Conor McGregor Karena Pesan Petarung Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID – Nama Khabib Nurmagomedov beberapa waktu terakhir menjadi viral diperbincangkan di jagat maya Indonesia karena kemenangannya atas Conor McGregor serta ‘penyerangan’ yang ia lakukan pada kru McGregor pasca pertandingan mereka.

Melihat dari sisi lain seorang Khabib Nurmagomedov, ternyata aktris tanah air, Olla Ramlan menunjukkan rasa kagum dan ‘penghormatan’ untuk atlet berkebangsaan Rusia tersebut.

Lewat akun Instagramnya Olla Ramlan, menuliskan ‘respect’ dengan emoji serta menyebut akun Khabib Nurmagomedov penakluk Conor McGregor di keterangan fotonya.

Olla Ramlan mengunggah pada Senin, (08/10/2018) foto Khabib Nurmagomedov yang berisi kutipan atlet tersebut.

“The most imposrtant (thing) for us is to stay connected with God (It) does not matter what happens with you, you always have to pray. You Always Have to stay Humble and stay focussed and stay connected with God. This is Very important.”

Jika diartikan ke Bahasa Indonesia berarti:

“Hal terpenting untuk kita adalah tetap terhubung dengan Tuhan, Tidak penting apa yang terjadi pada kamu, kamu harus tetap terus sembahyang (shalat). Kamu harus tetap rendah hati, tetap fokus, dan tetap terhubung dengan tuhan. Ini sangat penting.”

Seperti yang diketahui, Khabib adalah atlet muslim.

Dalam sebuah kesempatan wawancara, ia pernah menyatakan untuk tidak bertarung saat bulan ramadhan dan lebih fokus untuk beribadah.

“Bagi saya, berpuasa di bulan Ramadhan lebih penting daripada pertarungan apa pun,” ujar Khabib.