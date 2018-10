SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Persija vs Perseru Liga 1 2018 - Link Indosiar & Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID -Sedang berlangsung! Live streaming Indosiar Persija Jakarta vs Perseru Serui pada Pekan 24 Liga 1 2018 Senin, 8 Oktober 2018 Pukul 16.00 WIB.

Susunan pemain Persija Jakarta vs Perseru Serui pun sudah dirilis. Live streaming Persija vs Perseru juga dapat diakses via vidio.com. Link live streaming Indosiar dan Vidio.com Persija vs Perseru dapat diakses pada tautan di akhir berita.

Laga Persija Jakarta vs Perseru Serui akan disiarkan langsung Indosiar dan live streaming Persija Jakarta vs Perseru Serui bisa diakses lewat live streaming vidio.com.

Menjamu kesebelasan yang tengah berada di zona degradasi, Persija Jakarta sebagai tuan rumah tak ingin menganggap remeh Perseru Serui.

Pertandingan itu akan dihelat di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin (8/10/2018).

Laga ini sendiri bakal menjadi penanda kembalinya Persija Jakarta ke stadion yang berada di sekitaran Ibu Kota setelah sekian lama menjadi musafir.

Partai pekan ke-24 Liga 1 2018 ini rencananya akan disiarkan langsung melalui Indosiar mulai pukul 16.00 WIB.

Pelatih Persija, Stefano Cugurra, tidak mau menganggap remeh calon lawannya tersebut.

"Perseru memang berada di zona degradasi tapi saya yakin mereka akan bekerja keras untuk mendapatkan poin di sini," ujarnya yang dikutip dari bolasport.com

Perseru saat ini masih tertahan di zona merah, tepatnya satu tangga di atas juru kunci klasemen sementara, PSMS Medan.