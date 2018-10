Syahnaz Sadiqah dan Adik Raffi Ahmad Unggah Video Lapas Banjarbaru di Akun Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kepala Lembaga Pemasyakatan (Lapas) Kelas III Banjarbaru, Abdul Azis mengenakan busana merah dan berkacamata. Musik yang dramatis pun jadi latar pada video pendek di Instagram itu.

Naik Vespa dalam perjalanan menuju Lapas Banjarbaru semua terekam apik pada video trailer itu. Jajaran Lapas Banjarbaru pun ambil bagian dengan berbagai peran, sesuai keseharian yang menggambarjan suasana dalam Lapas Banjarbaru.



Dibuat penasaran, akhir video muncul kalimat apa yang terjadi di lapas Banjarbaru pada hari dharma jarya dhika ?

Bahkan video trailer ini diunggah oleh artis Syahnaz Sadiqah. Pada akun Instagram Syahnazs yang di follow 14,2 miliar pengikut itu Video Lapas Banjarbaru curi perhatian.

Khususnya bagi warga Banjarbaru. "Sukses terus Lapas Banjarbaru," tulis Nizar di Instagram.



Pada caption video yang diunggah Syahnaz, tertulis "Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru, Kalimantan Selatan mempersembahkan Video Trailer dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2018".

Semua bergerak dalam PASTI. Semua bersinergi kerja.

Menuju sebuah gelombang baru perubahan.

Saatnya yang muda, kembali berkarya menuju kejayaan, kemegahan dan kewibawaan.

For the glory change, are you ready??? SINERGI KERJA

KAMI PASTI. Coming soon full video, 09 Oktober 2018.



Hal serupa tak hanya dilakukan Adik Raffi Ahmad itu, namun suaminya yakni Jeje Govinda juga unggah video Lapas Banjarbaru itu melalui akun Instagram ritchieismail, juga vaniagemash_official ikut sebarkan video Lapas Banjarbaru.

