Ambisi Jose Mourinho Perbaiki Lini Belakang Manchester United, Ajukan Nama Bek Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perbaikan lini belakang Manchester United jadi fokus Pelatih Manchester United, Jose Mourinho.

Pada bursa transfer Januari mendatang Jose Mourinho dikabarkan menuntut klubnya untuk merekrut pemain baru

Posisi Jose Mourinho di Manchester United sempat tidak aman karena start yang buruk di Liga Inggris 2018-2019.

Bahkan ada rumor Jose Mourinho bisa dicepat jika gagal membawa Manchester United mendapatkan hasil bagus pada akhir musim kemarin.

Tetapi, Manchester United kemudian sukses mengalahkan Newcastle United 3-2 setelah sempat tertinggal 0-2 di Liga Inggris, Sabtu (6/10/2018) di Stadion Old Trafford, Manchester.

Posisi Jose Mourinho pun kembali aman dan sekarang dia menuntut klub untuk menunjukkan mereka masih mendukungnya.

Caranya dengan merekrut pemain yang diinginkan Mourinho pada bursa transfer Januari mendatang.

Seperti dikutip Bolasport.com dari ESPN, The Special One meminta setidaknya ada satu bek tengah baru, kalau bisa dua, yang datang ke Old Trafford.

Pada musim panas lalu, manajemen menolak membelikan Toby Alderweireld, Jerome Boateng, dan Diego Godin karena alasan usia mereka.

Sekarang Jose Mourinho pun beralih ke bek-bek yang berusia lebih muda.

