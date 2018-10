Batola Terkecil Jumlah Pemakaian Elpiji Subsidi se-Kalsel, Banjarmasin 70 Ton Per Hari

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi ( Hiswana Migas) Provinsi Kalsel, mendata pemakaian elpiji subsidi 3 kg di Kabupaten Batola ternyata jumlahnya paling kecil dibandingkan kabupaten kota lainnya.

“Iya pemakaian gas subsudi pemakainnya cukup kecil dibandingkan kabupaten lainnya,” kata Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi ( Hiswana Migas) Provinsi Kalsel, Syaibani, Selasa (9/10/18).

Menurut Syaibani, saat ini terbanyak kebutuhan elpiji subsidi di Kalsel itu adalah Banjarmasin karena mencapai 70 ton per hari.

Peringkat kedua kebutuhan elpiji di Kalsel, sambung Saibani, yakni Kabupaten Banjar yakni sekitar 40 ton per hari, dan peringkat ketiga yakni Banjarbaru sekitar 35 ton per hari. Sementara Tanjung dan Barabai sekitar 30 ton per hari.

“Kalau kebutuhan elpiji subsidi di Batola itu hanya sekitar 15 sampai 20 ribu per ton per hari saja,” katanya.

Selama ini, sambungnya, distribusi elpiji di 17 kecamatan di Kabupaten Batola lancar saja. Pangkalan elpiji subsidi berkontrak dengan agen punya kuota dalam mendistribusikan elpiji subsidi ke masyarakat. (Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho)