Jadwal UEFA Nations League Matchday 3 - Belanda vs Jerman Polandia vs Portugal, Kroasia vs Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal UEFA Nations League 2018 mamsuki matchday 3. Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji pekan ini.

Di antaranya, laga Polandia vs Portugal, Kroasia vs Inggris hingga Belanda vs Jerman. Laga matchday 3 akan berlangsung 12-14 Oktober 2018.

Sebagian pertandingan akan disiarkan secara live streaming via situs supersoccer.tv.

Kompetisi baru yang diselenggarakan Federasi sepakbola Eropa (UEFA) bernama UEFA Nations League.

Baca: Jadwal Liga Champion Matchday 3 - Manchester United vs Juventus, Barcelona vs Inter Milan Live RCTI

Baca: Jadwal Siaran Langsung Ujicoba Timnas Indonesia vs Myanmar di RCTI Jelang Piala AFF 2018

Baca: Live Streaming Indosiar! Prediksi Line Up Persib Bandung vs Madura United, Imbas Sanksi Komdis PSSI

UEFA Nations League adalah Kompetisi sepakbola antar Negara yang di ikuti oleh 55 Negara di Eropa.

Kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sepakbola Eropa dan mengurangi laga persahabatan Internasional yang dinilai kurang efektif.

Jadwal UEFA Nations League 2018-2019

Matchday 3

Jumat, 12 Oktober 2018

Faroe Island vs Azerbaijan | 01:45 WIB

Israel vs Skotlandia | 01:45 WIB

Kosovo vs Malta | 01:45 WIB

Lithuania vs Romania | 01:45 WIB

Montenegro vs Serbia | 01:45 WIB

Polandia vs Portugal | 01:45 WIB

Russia vs Swedia | 01:45 WIB

Sabtu, 13 Oktober 2018

Austria vs Irlandia Utara | 01:45 WIB

Belarus Luxembourg | 01:45 WIB

Belgia vs Swiss | 01:45 WIB

Kroasia vs Inggris | 01:45 WIB

Estonia vs Finlandia | 01:45 WIB

Yunani vs Hungaria | 01:45 WIB

Moldova vs San Marino | 01:45 WIB

Slovekia vs Rep Ceko | 20:00 WIB

Armenia vs Gibraltar | 23:00 WIB

Georgia vs Andorra | 23:00 WIB

Latvia vs Khazakhstan | 23:00 WIB

Norwegia vs Slovenia | 23:00 WIB

Minggu, 14 Oktober 2018

Bulgaria vs Cyprus | 01:45 WIB

Makedonia vs Liechtenstein | 01:45 WIB

Belanda vs Jerman | 01:45 WIB

Irlandia vs Denmark | 01:45 WIB

Romania vs Serbia | 20:00 WIB

Azerbaijan vs Malta | 23:00 WIB

Faroe Island vs Kosovo | 23:00 WIB

Russia vs Turki | 23:00 WIB

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah