Manager Cantik Ini Sebut Selain Pembangunan, Pemelihaan Juga Penting

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan juga Provinsi saat ini yang mana tujuannya agar mempercantik kota dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Kota Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan saat ini. Pun di kota seribu sungai yakni Banjarmasin .

Saat ini beberapa ruas jalan terlihat dilakukan pembagunan trotoar dan tentunya hal ini sangatlah bagus karena bisa mengakomodir para pejalan-pelajan kaki yang sedang melakukan akktifitas sehari-hari mereka.

Banyak harapan akan adanya trotoar yang refresentatif dan sesuai dengan keinginan beragam masyarakat. satu wanita pekerja Mery Rosianti SH saat berbincang dengan Insight pun mempunyai harapan dengan adanya pembangunan atau pemasangan trotoar itu.

"Harapan saya sih sebelum dipasang trotoar-trotoar itu jika dibawahnya ada got hendaklah ada pembersihan got yang dibawahnya terlebih dahulu. Kenapa? Ini untuk menghindari pembongkaran trotoar dikarenakan ada got yang buntu," papar ibu yang juga berprofesi sebagai lawyer dan manager di perusahaan asuransi sequis ini.

Ia pun berharap pembangunan-pembangunan yang dilakukan seperti trotoar juga harus ada perawatannya nantinya karena hal itu sangatlah penting agar selalu baik.

Dengan dibangunnya trotoar disertainya dengan penataan dan pemeriharaannya yang paling penting trotoar dikembalikan kepada fungsinya.

"Dan yANg paling penting troatoar di kembalikan ke pada pitrahnya yaitu untuk pejalan kaki bukan untuk yng lain-lain," jelasnya.

Dan juga juga trotoar bisa juga untuk orang berkebutuhan khusus (disability) biar mereka terakomodir juga kebutuhannya sebagai warga masyarakat kota Banjarmasin.

Apakah perlu juga ada jogging track di trotoar? Menurutnya hal itu bisa juga namun sebaiknya untuk jogging bisa di taman.

(banjarmasinpost.co.id/irfani Rahman)