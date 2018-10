Tak hanya Olla Ramlan, Adik syahrini, Aisyahrani Ungkapkan Kekagumannya pada Khabib Nurmagomedov

BANJARMASINPOST.CO.ID – Adik Syahrini, Aisyahrani mengungkapkan kekagumannya pada Khabib Nurmagomedov, atlet UFC yang berhasil mengalahkan Connor McGregor beberapa waktu lalu.



Bahkan kekaguman Aisyahrani pada Khabib Nurmagomedov itu didukung oleh Syahrini dengan memposting ulang Instagram story adiknya itu, senin (08/10/2018).



Awalnya Aisyahrani menuliskan kalimat pujian untuk Khabib Nurmagomedov di story Instagramnya yang menggunakan latar Instagram sang atlet.





“ Baru Follow semalem karena kagum dan terharu. Mashaallah (emoji) followers nya masih 8.1 m. dalam jangka waktu 12 jam naik 1.5m. #alhamdulillah ya. #sesuatu @princesssyahrini,” tulis Aisyahrani.

Dari pantauan Banjarmasinpost.co.id, akun Instagram Aisyahrani juga mengunggah dua video yang membahas tentang Khabib Nurmagomedov.



Seperti yang diketahui, Khabib Nurmagomedov adalah atlet UFC muslim yang taat.



Di berbagai artikel yang ada di Internet dikabarkan jika Nurmagomedov tidak pernah meminum minuman keras.



Bahkan disebutkan pula Nurmagomedov tidak mau mengambil pertandingan saat bulan Ramadhan.

Sebelumnya, aktris dan presenter Olla ramlan juga memposting pujiannya tentang Nurmagomedov di akun Instagramnya kemarin.

Olla Ramlan menunjukkan rasa kagum dan ‘penghormatan’ untuk atlet berkebangsaan Rusia tersebut.



Lewat akun Instagramnya Olla Ramlan, menuliskan ‘respect’ dengan emoji serta menyebut akun Khabib di keterangan fotonya.

Olla Ramlan mengunggah pada Senin, (08/10/2018) foto Khabib Nurmagomedov yang berisi kutipan atlet tersebut.



“The most imposrtant (thing) for us is to stay connected with God (It) does not matter what happens with you, you always have to pray. You Always Have to stay Humble and stay focussed and stay connected with God. This is Very important.”



Jika diartikan ke Bahasa Indonesia berarti:



“ Hal terpenting untuk kita adalah tetap terhubung dengan Tuhan, Tidak penting apa yang terjadi pada kamu, kamu harus tetap terus sembahyang (shalat). Kamu harus tetap rendah hati, tetap fokus, dan tetap terhubung dengan tuhan. Ini sangat penting.”

Netizen yang melihat unggahan Olla pun mengaku merasakan hal yang sama pada sosok Khabib Nurmagomedov.



vikavirgy09, “ Aku juga..jd suka bangget sama @khabib_nurmagomedov setalah...aku liat instastory na..@bgnugroho sama kak @ollaramlanaufar...aku langsung nyari tau..itu siapa sih..??dan sekarang aku jadi fans na .”



okky.yellow46, “ Idola baru umat Islam di seluruh dunia .. Masyaallah..”



dewiramlan, “ Love this quote, copas sis.”



d4nggoro, “ Bravo Khabib, respect.”



novta_sha, “ Hebat dia ne,bnyk yg tak terima kemenangan dia kemqrin.semoga Allah melindungimu selalu khabib.”



Nama Khabib Nurmagomedov beberapa waktu terakhir menjadi viral diperbincangkan di jagat maya Indonesia karena kemenangannya atas Connor McGregor serta ‘penyerangan’ yang ia lakukan pada kru McGregor pasca pertandingan mereka.



Melihat dari sisi lain seorang Khabib Nurmagomedov, ternyata aktris tanah air



Diberitakan Banjarmasinpost.co.id sebelumnya, publik T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, dihibur dengan duel sengit yang mempertemukan Khabib Nurmagomedov dengan Conor McGregor.



Nurmagomedov pun sukses mempertahankan gelarnya usai berhasil memaksa McGregor melakukan tap out saat ronde keempat menyisakan 2 menit 3 detik.



Meski laga resmi berakhir dengan Khabib Nurmagomedovsebagai pemenang, tetapi keadaan justru makin memanas saat kerusuhan terjadi di sekitar arena Octagon.



Kerusuhan bermula saat Nurmagomedov melompati pagar Octagon setelah sebelumnya tampak bertukar umpatan dengan seseorang di kubu McGregor.



Akhirnya Khabib Nurmagomedov buka suara terkait ulahnya yang membuat rusuh di Octagon.



Sesudah dinyatakan menang, Khabib justru semakin emosional pada orang yang diduga tim McGroger di luar arena.



Khabib membuat kerusuhan hingga petugas keamanan harus turun tangan.



Bukan tanpa alasan, Khabib menjelaskan aksi dirinya usai laga pada saat konferensi press.



Dilansir dari Independent, Khabib Nurmagomedov mengatakan jika dirinya kehilangan ketenangan usai mendengar ucapan rasis sebelum pertarungan.



Sebelum pertarungan berlangsung McGregor sempat mengucapkan kata-kata rasis yang menyinggung Khabib.



Pada laman tersebut, Khabib menyebut jika dirinya hanya manusia biasa yang tidak bisa menahan umpatan yang berbau rasis.



"Saya ingin meminta maaf pada komisi atletik, maaf pada Vegas," ujar Khabib Nurmagomedov.



