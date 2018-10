Tasya Kamila Buka-bukaan Sifat Asli Rossa pada Saat Rayakan Ulang Tahun Sahabatnya Itu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tasya Kamila buka-bukaan tentang sifat asli Rossa. Tasya Kamila dan Rossa tengah berada di Syndey, Australia.

Melalui unggahan Instagramnya, Tasya Kamila buka-bukaan tentang sifat asli Rossa. Dia mengucapkan selamat ulang tahun pada Rossa.

Tasya Kamila mengunggah foto kolase fotonya dan Rossa saat ulang tahun itu. Nah, bagaimana sifat asli Rossa yang diungkap Tasya Kamila itu?

Di kolom caption, Tasya mengucapkan selamat dan mengungkapkan sifat asli sahabatnya ini.

Baca: Edric Tjandra Sentil Soal Suami Baru Maia Estianty, Berawal dari Curhatan Tentang Pasangan Hidup

Baca: Segini Bayaran Khabib Nurmagomedov Usai Kalahkan Conor McGregor di UFC 229, Capai Miliaran Rupiah

Baca: Nia Ramadhani Ngaku Kampungan Ketika Dibawa Pacaran dengan Ardi Bakrie dan Keluarga Naik Jet Pribadi

Baca: Prediksi Persib Bandung vs Madura United Liga 1 2018 Pekan 24 - Link Live Streaming Indosiar di Sini

Tasya Kamila bersyukur memiliki teman yang baik, menginspirasi, dan tulus seperti Rossa.

Di hari ulang tahun Rossa, Tasya berharap semoga sahabatnya ini dilimpahi kebahagiaan, cinta, tawa, dan kesuksesan.

Celebrating Tante Didi’s @itsrossa910 25th birthday here in Sydney!!!

(emoji) We’ve been friends for 20 years and I’m so grateful to have such a kind, inspiring, and sincere friend like youuu (emoji)

May your days be filled with happiness, love, laughter, and success! Luv yaaa (emoji)

Netter pun berkomentar :