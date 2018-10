Ini Doa Khabib Nurmagomedov Hingga Mengalahkan Conor McGregor di UFC 229, Menyentuh!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertarungan Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor di UFC 229 sukses mencuri perhatian dunia. Pada pertandingan UFC 229 antara Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor yang digelar di T-Mobile Arena, Las Vegas, AS itu berakhir dengan ricuh.

Keributan laga UFC 229 antara Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor sudah meninggalkan sejarah kelam yang disinyalir berhubungan dengan agama dan politik.

Meski demikian, ada satu fakta menarik yang diungkapkan oleh Khabib Nurmagomedov sebelum pertandingannya melawan McGregor, Sabtu (6/10/2018) waktu setempat atau Minggu (7/10/2018) WIB. Ada doa yang dipanjatkan Khabib Nurmagomedov sebelum melawan Conor McGregor.

Nurmagomedov mengaku ada sebuah doa yang selalu dia panjatkan setiap hari sebelum menjalani laga melawan petarung Irlandia itu.

"Saya berdoa kepada Tuhan untuk satu hal, yaitu berada di oktagon berdua dengan badut ini (McGregor). Saya berdoa setiap hari," kata Nurmagomedov yang dikutip BolaSport.com dari Express.

"Saya juga berdoa bahwa kami berdua tidak mendapat cedera, saya berdoa supaya kami bisa menambah berat dan tenaga kami sehingga akhirnya terkunci di oktagon (dengan siap)," ujar dia menambahkan.

Hal tersebut menjadi doa Nurmagomedov lantaran McGregor sudah mengatakan banyak hal di luar oktagon, jadi dia ingin membalasnya di dalam oktagon.

Nurmagomedov tidak tertarik untuk membalas ucapan McGregor, tetapi dia berambisi untuk membalasnya di dalam oktagon.

"Karena sudah banyak yang dia katakan, dan saya akan balas sekali saat pintu oktagon ditutup. Saya tak akan bertanggung jawab atas aksi saya di atas oktagon," tutur Nurmagomedov.

Pada pertandingan tersebut, Khabib Nurmagomedov memastikan kemenangannya setelah Conor McGregor melakukan tap out sebagai tanda menyerah di ronde keempat.