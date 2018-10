Live Streaming RCTI! Jadwal Timnas U19 Indonesia vs Arab Saudi & Timnas Indonesia vs Myanmar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming RCTI laga Timnas U-19 Indonesia vs Arab Saudi dan Timnas Indonesia vs Myanmar juga bisa diakses via Metube.id.

Timnas U-19 Indonesia akan meladeni Timnas U-19 Arab Saudi di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (10/10/2018), yang disiarkan RCTI pukul 15.30 WIB.

Jadwal siaran langsung Timnas U-19 Indonesia vs Arab Saudi dan Timnas Indonesia vs Myanmar akan tersaji, Rabu (10/10/2018).

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Myanmar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi yang disiarkan RCTI pukul 18.30 WIB.

Duel Timnas U-19 Indonesia versus Arab Saudi merupakan uji coba internasional.

Pertandingan Timnas Indonesia kontra Myanmar merupakan ujicoba resmi FIFA, yang masuk dalam hitungan poin untuk memperbaiki peringkat.

Panitia pelaksana pertandingan telah menyiapkan tiket untuk kedua ujicoba itu dalam empat kategori.

Harga tertinggi masing-masing pertandingan itu adalah Rp 250.000.

Harga terendah kedua uji coba itu adalah Rp 50.000.

HARGA TIKET

