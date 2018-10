Live Streaming RCTI - Susunan Pemain Timnas U-19 Indonesia vs Arab Saudi, Link RCTI di Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi, siaran langsung dan live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Arab Saudi di jelang Piala Asia U-19 2018 atau Piala AFC U-19 2018 dimulai.

Susunan pemain Timnas U-19 Indonesia vs Arab Saudi sudah dirilis. Siaran langsung dan live streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Arab Saudi berlangsung Rabu (10/10/2018) pukul 15.30 WIB.

Link live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Arab Saudi via live streaming RCTI hari ini dimulai (kick off) pada pukul 15.00 WIB, namun kick off pukul 15.45 WIB.

Garuda Muda mengincar pencarian skema terbaik melawan tim asal Timur Tengah, seperti dilansir BPost Online dari Bolasport.

Pasalnya, anak asuh Indra Sjafri akan menghadapi dua lawan asal Timur Tengah, Uni Emirat Arab dan Qatar, di fase grup Piala AFC U-19 2018.

Uji coba melawan Arab Saudi dan Yordania tentu menjadi rencana pamungkas agar mengetahui cara bermain yang pas di fase grup Piala AFC U-19.

Pada turnamen mini bertajuk PSSI Anniversary U-19 bulan lalu, Indra menegaskan akan menerapkan skema serangan balik jika bertemu tim dengan pemain berpostur tinggi.

Pola tersebut gagal dijalankan ketika menghadapi China U-19 di turnamen tersebut.

"China punya postur yang tak jauh berbeda dengan tim asal Timur Tengah. Mereka juga bisa mewakili cara bermain China Taipei yang kami akan hadapi di fase grup," kata Indra.

"Kami sudah punya rancangan permainan yang pas di fase grup. Hanya, skema itu belum berjalan bagus di uji coba. Kami akan memantapkan rencana bermain kami di laga uji coba terakhir melawan Arab Saudi dan Yordania,” ucapnya melanjutkan.