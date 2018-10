Rupiah Tidak Stabil, Investor Ragu, Ini Saham yang Layak Diburu Untuk Investasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Perkembangan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang masih tidak stabil, membuat investor merasa ragu menanamkan investasinya dan terkesan wait and see mengenai perkembangan baru nilai tukar.

Para investor merasa ragu jika investasi yang mereka tanam di saham tertentu akan anjlok seiring pelemahan rupiah. Manulife Aset Manajemen Indonesia menyarankan agar para investor memilih sektor yang berorientasi pada dollar AS karena nilainya yang perkasa.

"Kami sarankan ke sektor unggulan yang pendapatannya banyak dalam dollar AS karena dollar sedang menguat," ujar Chief Economist & Investment Strategist MAMI, Katarina Setiawan di Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Sektor yang dimaksud salah satunya energi. Tingginya harga minyak dunia hingga tembus 85 dollar per barel bisa menjadi sasaran empuk untuk berinvestasi. Selain itu, juga beberapa saham di sektor cunsumer discretionary.

"Bukan yang basic kayak makanan pokok, tapi lebih ke consumer discretionary seperti retailer, gadget," kata Katarina.

Baca: Penerimaan CPNS 2018 Ditunda Sampai 2019 Kata KemenPAN-RB Khusus Daerah Ini, Link sscn.bkn.go.id

Apalagi, ia melihat saat ini daya beli masyarakat terhadap barang consumer semakin bagus sehingga penjualan tumbuh dengan baik.

Di samping itu, ada pula beberapa sektor yang tak disarankan MAMI. Sektor yang dimaksud yakni yang memiliki utang banyak dalam bentuk dollar AS. Sebut saja sektor infrastruktur yang masih menggunakan bahan baku impor.

"Bahan baku dari dollar AS sangat tidak diuntungkan dalam menguatnya dollar AS," kata Katarina.

Sementara untuk saham di media dan publikasi, Katarina melihat pertumbuhannya tidak istimewa. "Kita netral saja di saham media," lanjut dia.

Sementara untuk properti, MAMI lebih selektif memilihkan saham karena ada beberapa ada yang menggembirakan, ada pula yang merugi. Namun, sejauh ini saham properti cenderung masih rendah prospeknya.

Baca: Jadwal MotoGP Jepang 2018 Live Trans7 - Kritik Pedas Valentino Rossi ke Yamaha Usai Seri Thailand

Katarina mengatakan, saham properti snagat sensitif terhadap suku bunga. Sementara itu, Bank Indonesia terus menaikkan suku bunga seiirng kenaikan suku bunga acuan the Fed yang diprediksi masih akan terjadi hingga akhir 2018.

"Penjualan banyak tidak mencapai sasaran juga," kata Katarina.

(Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rupiah Lemah, Ini Saham yang Layak DIburu Untuk Investasi"