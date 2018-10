SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming RCTI Timnas Indonesia vs Myanmar, Link Live Streaming RCTI Disini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung! Live streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Arab Saudi di laga ujicoba jelang Piala Asia U-19 2018 atau Piala AFC U-19 2018.



Siaran langsung dan live streaming RCTI Timnas Indonesia vs Myanmar dalam laga uji coba persiapan Piala AFF 2018 berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Rabu (10/10/2018) pukul 18.30 WIB.



Siaran langsung dan live streaming RCTI Timnas Indonesia vs Myanmar di laga ujicoba internasional jelang Piala AFF 2018 juga bisa diakses via Metube.id.



Nah, link live streaming RCTI Timnas Indonesia vs Myanmar di laga ujicoba jelang Piala AFF 2018 dapat diakses pada tautan yang ada di akhir berita.



Jelang Timnas Indonesia vs Myanmar, pelatih asal Spanyol, Luis Milla, menunjukkan keberadaannya setelah tak jadi datang ke Indonesia.





“Luis Milla tidak datang, yang datang itu agennya asal Spanyol dan bernegosiasi dengan Sekjen PSSI,” kata Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Gusti Randa, yang dikutip dari BolaSport.com.



Pelatih berusia 52 tahun itu tampaknya sedang mengikuti kursus pelatih bertajuk "3 Curso de Formaciona Licencia UEFA" yang diadakan federasi sepak bola Spanyol (RFEF) dan UEFA.



Hal tersebut diketahui lewat unggahan foto Luis Milla di Instastory. Kursus tersebut diadakan di Ciudad del Futbol, pada hari Senin (8/10/2018) dan Selasa (9/10/2018).



Dilansir BolaSport dari laman resmi RFEF, kursus tersebut diikuti oleh lebih dari 600 pelatih.