SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming TVOne PSS Sleman vs PSIM Yogyakarta Liga 2 2018 Pekan 21

Pertandingan sarat gengsi bakal tersaji dalam lanjutan Liga 2 2018, antara PSS Sleman melawan PSIM Yogyakarta, di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (10/10/2018). Walau begitu, kedua tim memilih menanggapi laga ini secara santai.

Pelatih Kepala PSS, Seto Nurdiantoro, mengatakan bahwa dalam pertandingan bertajuk Derby DIY tersebut, pasukannya akan turun ke lapangan dengan tanpa beban, setelah mengantongi tiket lolos ke babak 8 besar sejak beberapa pekan silam.

Ya, dengan torehan 40 poin, PSS masih kukuh di puncak klasemen grup timur, sekaligus memastikan satu tempat di fase berikutnya.

Sementara PSIM, yang kini mengoleksi 28 poin, posisinya aman di papan tengah dan lepas dari ancaman degradasi.

"It's ok lah, ada gengsi di sana. Hanya mungkin sedikit beda, karena kedua kesebelasan sudah pasti lolos. Jadi, mainnya akan lebih enjoy ya," katanya yang dikutip dari Jogja.tribunnews.com.

Karena itu, meski PSS menelan kekalahan tipis 1-0 di putaran pertama lalu, Seto menandaskan, kalau tidak ada misi balas dendam dalam pertemuan kali ini. Bahkan, eks pelatih PSIM tersebut mengganggap pertandingan ini sebagai laga keakraban.

Sementara itu, Pelatih Kepala PSIM, Bona Elisa Simanjuntak mengatakan, terlepas dari target poin penuh yang dipatok, pihaknya juga ingin menjadikan pertandingan nanti sebagai hiburan yang layak dinikmati pecinta sepakbola di seantero tanah air.

"Kita ingin senangkan masyarakat, pecinta sepakbola Indonesia, lewat laga ini. Kalau kita bisa main enak, semoga hasilnya mengikuti," ucapnya.

