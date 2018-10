Taylor Swift Cetak Sejarah Baru di American Music Awards, Lampaui Rekor Whitney Houston

BANJARMASINPOST.CO.ID - PenyanyiTaylor Swift tampil panggung pada malam pembukaan konser tur Reputation Stadium 2018 yang digelar di University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona, pada 8 Mei 2018.

PenyanyiTaylor Swift tampil panggung pada malam pembukaan konser tur Reputation Stadium 2018 yang digelar di University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona, pada 8 Mei 2018.

KOMPAS.com - Penyanyi Taylor Swift baru saja melampaui rekor mendiang diva dunia Whitney Houston, sebagai artis dengan raihan trofi terbanyak dalam American Music Awards (AMA).

Baca: Hasil Timnas Indonesia vs Myanmar Laga Jelang Piala AFF 2018 Live RCTI, Garuda Sementara Unggul 2-0

Baca: Harga BBM Premium Batal Nailk, Menteri ESDM Salahkan Pertamina Belum Siap

Setelah mendapatkan empat penghargaan di AMAs 2018 yang digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, AS, pada Selasa (9/10/2018), kini total trofi AMA miliknya adalah 22.

Capaian ini diraih Swift sebelum berusia 29 tahun. Sedangkan Houston mengumpulkan 22 trofi AMA sebelum ia meninggal pada usia 48 tahun.

Sementara Michael Jackson, yang meninggal pada 2009 dalam usia 50, sudah menghasilkan 24 trofi AMA selama hidupnya.

Baca: Jalani Sidang Lanjutan Karena Kasus Narkoba, Roro Fitria Malah Berpikiran Seperti Ini

Baca: Terhitung Mulai 15 Oktober 2018 Berjualan di Sepanjang Jalan di Banjarbaru Ini Dilarang!

Capaian itu membuat Swift menjadi penyanyi perempuan yang memiliki penghargaan terbanyak dalam sejarah perhelatan American Music Awards.

Swift malam itu membawa pulang beberapa penghargaan besar, termasuk tour of the year, favorite pop/rock album, dan artist of the year.

Dalam AMA, Swift mengalahkan Drake, Imagine Dragons, Post Malone, dan sahabatnya Ed Sheeran untuk kategori artist of the year. Dia bahkan memecahkan rekornya sendiri.

Untuk kategori tour of the year, Swift mengalahkan Sheeran, U2, Bruno Mars, serta Beyoncé dan JAY-Z. (Andi Muttya Keteng Pangerang)

Berita Ini juga ada di KOMPAS.COM