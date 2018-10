Cerita Cinta Laura Dapat Peran Utama Film Hollywood, 'Aku Merasa Takjub'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kisah tentang Cinta Laura bermain di film Hollywood memang bukan hal baru lagi.

Nama Cinta Laura tak hanya mentereng di Indonesia saja, aktris kelahiran tahun 1993 ini juga telah menjajal seni peran di negeri Paman Sam sejak beberapa tahun silam.

Sukses menjadi selebriti tanah air, tidak lantas membuat Cinta Laura puas dan berbangga diri.

Terbukti, wanita berkebangsaan Jerman Indonesia itu telah membintangi 6 film luar negeri.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Tribunnews dan Tribun Jateng, film-film Hollywood yang Cinta bintangi antara lain After The Dark, The Ninth Passenger, TAR, Crazy For The Boys, film horor Good Night dan Nanny is Watching.

Baca: Buka 13.029 Formasi Baru CPNS 2018, Jabar Perpanjang Pendaftaran di Sscn.bkn.go.id

Bahkan ia menjadi pemeran utama di film The Nanny is Watching yang diproduksi Netflix USA.

"Juni lalu film aku The Nanny is Watching , film Amerika aku tayang di Live Time Televition.

Baca: Contoh Soal Tes CPNS - Cara Cepat Jawab TWK TIU TKP Usai Pendaftaran CPNS 2018 Sscn.bkn.go.id

Jadi Live Time itu chanel yang besar di Amerika dan itu udah tayang.

Aku merasa takjub karena mendapat respon poritive dari orang-orang di sana," ungkapnya dalam tayangan program Net Entertainment News, Rabu (10/10/2018).

Tidak hanya itu, Cinta Laura juga menjadi pemeran utama di film Passenger.