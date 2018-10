Ibu Hotman Paris Beberkan Mimpi Pernikahan Cinta Laura Pada Hotman Paris, Siap Lepas Status?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ibunda Cinta Laura, Herdiana Kiehl membongkar mimpinya akan pernikahan Cinta Laura kepada Hotman Paris Hutapea di acara Hotman Paris Show iNews TV.

Herdiana Kiehl membeberkan mimpinya untuk pernikahan Cinta Laura saat jadi bintang tamu di acara Hotman Paris Show yang tayang pada Rabu (11/10/2018) malam.

Di awal perbincangan, Hotman Paris mengungkapkan semua orang Indonesia menginginkan tiap anaknya melakukan pernikahan menggunakan adat masing-masing.

"Anda sendiri misalnya enggak mengharapkan kita besanan gitu kan," tutur Hotman Paris.

"Maksud saya sebagai orang timur masih susah menerima budaya barat," sambungnya.

Mendengar pernyataan itu, Cinta Laura membantahnya.

"But its diferent goals, kalau mami kan emang nikahnya sama orang Jerman," tuturnya.

"But she still leave here," imbuh Hotman Paris.

Kemudian, Cinta Laura menjelaskan jika ia hidup di kebudayaan berbeda yakni Jerman dan Indonesia.

"Aku belajar dua budaya," ungkapnya.