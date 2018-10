Jadwal Liga Inggris Pekan 9 - Chelsea vs Manchester United & Huddersfield vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 9 akan menyajikan sejumlah laga menarik. Bahkan, laga pembuka tersaji Chelsea vs Manchester United.

Bukan hanya itu, juga ada laga Huddersfield vs Liverpool yang tersaji di hari yang sama. Sedangkan laga penutup adalah Leicester vs Arsenal.

Sampai sejauh ini belum ada informasi soal siaran langsung RCTI dan MNC TV serta live streaming laga Liga Inggris Pekan 9 ini.

Sejauh ini, Manchester City masih di puncak klasemen yang dibuntuti Chelsea, Liverpool dan Arsenal.

Sedangkan Manchester United masih berada di luar zona Liga Champions yakni posisi 8.

Jadwal Liga Inggris Pekan 9

Sabtu, 20 Oktober 2018

Chelsea vs Man United | 18:30 WIB

West Ham vs Tottenham | 21:00 WIB

Newcastle vs Brighton | 21:00 WIB

Bournemouth vs Soton | 21:00 WIB

Cardiff vs Fulham | 21:00 WIB

Wolves vs Watford | 21:00 WIB

Man City vs Burnley | 21:00 WIB

Huddersfield vs Liverpool | 23:30 WIB

Minggu, 21 Oktober 2018

Everton vs Crystal P | 22:00 WIB

Selasa, 23 Oktober 2018

Arsenal vs Leicester | 02:00 WIB

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah sewaktu-waktu