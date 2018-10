Merana PDAM Banjarbaru Ini Terlihat 'Cantik', Ini Rahasia yang Diungkapkan Sulistyono Hilda

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Siapa tak kenal menara PDAM di Taman Van Der Pijl Kota Banjarbaru.

Bangunan tua bernilai historis itu sekarang sudah indah dengan cat dan lukisan warna-warni yang membuatnya terlihat segar dan cemerlang warnanya.

Ternyata, ada rahasia yang membuat hasil karya tetap cantik sehingga menara PDAM ini enak dipandang.

"Memerlukan waktu cukup lama untuk mengamati produk cat, hingga saya yakin memang suatu produk cat layak disebut baik untuk media berkarya. Dua tahun sudah semenjak cat itu ditompskan pada bangunan tua setinggi 30 meter di kota Banjarbaru Kalsel dan warna warna itu tetap cemerlang," ucap perupa Sulistyono Hilda kepada reporter banjarmasinpost.co.id, Kamis (11/10).



Menara PDAM di Taman Van Der Pijl setinggi 30 meter dengan diameter pondasi delapan meter.

Di menara ini ada keindahan motif sasirangan, serta logo Pemko Banjarbaru dan PDAM Intan Banjar di bagian teratas menara. Sementara, di bagian terbawah menara ada gambar seorang tokoh Banjarbaru, Van Der Pijl dan lukisan tambang intan di Cempaka. Sedangkan, di bagian tengah kaya akan ragam motif sasirangan.

Menara PDAM di Taman Van Der Pijl itu begitu berwarna, motif sasirangan lebih ditonjolkan dalam lukisan di menara tersebut.



Sulistyono Hilda Seorang dari Banjarbaru yang terpilih di Asia International Art Exhibition di Qingdao China pada 21 Oktober hingga 23 Oktober 2018.

Kemudian pada September, dua karya terpilih dalam The Best Artis Modern and Contemprer Art 2018 by Fracesco Russo dan Salvatore Russo.

Pada 26 November hingga 1 Desember satu karya terseleksi di Flanders Bruges Brusel Biennale, ajang yang memilih 60 perupa contemporer dari lima benua Penghargaan internasional diborongnya karena Pada 7 desember juga mendapat undangan resmi dalam penghargaan Cavargia di Milano Itali.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)