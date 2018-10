Link Live Streaming TV One - Live Streaming Bhayangkara FC vs Sriwijaya FC Liga 1 Pekan 25 Jam 15.30

Live Streaming TV One Bhayangkara FC vs Sriwijaya FC Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan live streaming TV One Liga 1 2018 pekan 25 akan diwarnai pertandingan Bhayangkara FC vs Sriwijaya FC, Jumat (12/10/2018) sore.

Siaran langsung dan live streaming Bhayangkara FC vs Sriwijaya FC via live streaming TV One dijadwalkan disiarkan mulai pukul 15.30 WIB dari Stadion PTIK Jakarta.

Melakoni pertandingan ini, Bhayangkara FC berada di atas angin.

Sebab, tim tamu datang dengan kekuatan yang tidak lengkap menyusul tiga pemainnya, Esteban Vizcarra, Alberto Goncalves, dan Zulfiandi sedang bersama Timnas Indonesia.

Belum lagi Syahrian Abimanyu yang fokus menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U-19.

Dengan begitu, pelatih Sriwijaya FC, Subangkit mesti pintar-pintar memutar otak meracik strategi.

"Tiga pemain (Vizcarra, Beto, dan Zulfiandi) perannya cukup penting. Tanpa mereka tentu akan jadi masalah buat tim. Tapi kita harus tetap siap dengan materi pemain yang ada. Kita akan coba untuk mencuri angka," ujar Subangkit dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga Indonesia.

Meski tim tamu datang dengan kondisi pincang.

Namun, pelatih Bhayangkara FC, Simon McMenemy tak ingin anak asuhnya memandang remeh.

Striker Sriwijaya FC, Alberto Goncalves melakukan seleberasi setelah mencetak gol dalam pertandingan Liga 1 2017 di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring. (NOVERTA SALYADI/BOLASPORT.COM)

Persiapan pun terus dilakukan oleh tim berjuluk The Guardian. Mereka harus fokus 100 persen guna mengamankan kemenangan di kandang sendiri.