Cucu Ratu Elizabeth II, Putri Eugenie Baru Saja Menikah, Begini Gaun Pengantinnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Salah satu cucu ratu Inggris, Ratu Elizabeth II, Putri Eugenie baru saja menikahi Jack Brooksbank, Jumat (12/10/2018).

Pernikahan bangsawan atau royal wedding memang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.

Sebab, biasanya acaranya bertabur kemewahan.

Berbagai perniknya tak luput dari sorotan.

Di antaranya adalah gaun pengantin.

Seorang penggemar para bangsawan Eropa, @swedishbritishfamilyroyal memposting foto perbandingan gaun pengantin tiga pengantin perempuan Kerajaan Inggris di Instagram, Jumat (12/10/2018).

Tiga pengantin itu adalah Kate Middleton saat menikahi Pangeran William, Meghan Markle saat menikahi Pangeran Harry dan Putri Eugenie saat menikahi Jack Brooksbank.

“#royalwedding

Prince William Married Catherine Middleton on 29th April 2011

Prince Harry Married Meghan Markel on 19th May,2018

Princess Eugenie Married Jack Brooksbank on 12th October 2018

What is you favorite dress ?

#meghanmarkle #weddinghair #princeharry #duchessofsussex #duchessofcambridge #weddingdress #princesseugenie

Dikutip dari Tribunnews di berita yang diterbitkan Minggu (24/12/2017) dan Sabtu (19/5/2018), berikut ini perbedaan dan detail gaun pengantin Kate Middleton dan Meghan Markle.

Gaun Pengantin Kate Middleton

Kate Middleton (Reader s Digest)

Pangeran William dan Catherine Middleton resmi menikah pada 29 April 2011 lalu.