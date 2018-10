Jadwal Liga 1 2018 Hari Ini 13 Oktober : Persebaya vs Borneo Live Indosiar, PSIS vs Barito Putera

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 Indonesia 2018 hari ini pada Sabtu (13/8/2018) menyajikan laga-laga seru. Tiga pertandingan itu yaitu PSIS vs Barito Putera, Persebaya Surabaya vs Borneo FC dan PSIS vs Persela Lamongan.

Untuk pertandingan Persebaya vs Borneo FC akan disiarkan langsung di Indonesia, sedangkan Perseru vs Persela tidak live di tv nasional.

Persebaya Surabaya vs Borneo FC dalam lanjutan Liga 1 2018 pekan ke-25 akan digelaR di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya PUKUL 18.30 WIB.

Pelatih Persebaya Surabaya, Djadjang Nurdjaman, tidak akan mengubah skema formasi pertahanan saat menjamu Borneo FC. "Risikonya tinggi (kalau) pada saat-saat akhir (jelang pertandingan) mengubah komposisi tanpa latihan," kata Djanur.

Karena itu, Djanur tetap akan mengandalkan formasi 4-3-3 dengan menempatkan empat bek di lini belakang.

Djanur mengaku pernah mengganti formasi saat latihan, tetapi hasilnya belum sesuai apa yang diharapkan pelatih asal Majalengka itu.

"Pernah sih saya coba (pasang tiga bek) ketika latihan, tetapi hasilnya belum memuaskan buat saya," kata dia.

Sedangkan di pertandingan lain, Barito Putera akan bermain tanpa Hansamu Yama dan Rizky Pora harus absen lantaran tengah membela Timnas Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, pelatih PSIS Semarang, Jafri Sastra, mengatakan jika timnya merasa diuntungkan.

Namun Jafri menjelaskan kalau yang terpenting timnya bisa mampu meraih tiga poin di kandang.

"Ya yang pasti akan menjadi hal bagus buat kami, tetapi tetap yang terpenting bagaimana kami bisa menghadapi mereka. Kami hanya butuh poin penuh itu saja dari mereka," ujarnya yang dikutip dari bolasport.com.

Berikut jadwal pertandingan Liga 1 pekan 25 yang berlangsung pada hari ini, Sabtu (13/10/18):

Perseru Serui vs Persela Lamongan pukul 13.30 WIB

PSIS Semarang vs Barito Putera live vidio.com pukul 15.30 WIB

Persebaya Surabaya vs Borneo FC live vidio.com pukul 18.30 WIB

keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)