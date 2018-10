Musisi Rock Banua Beraksi di Murka Malam Ini, Parade 10 Band Kalsel dan 2 Band Kalteng

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para penggemar pop dan rock di Banjarmasin yang ingin mendapatkan hiburan gratis penampilan apik para musisi datang saja ke Cafe Nostalgia Banjarmasin, Minggu (14/10/2018) malam ini.

Di event yang digelar Musisi Rock Kalimantan (MURKA) bakal menghadirkan 12 grup band asal Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah bertajuk Parade Band Sumpah Pemuda Musisi Rock Kalimantan.

Sekretaris Panitia Cahyo mengatakan. Ini merupakan. Parade band atau Murka yang ke VI pihaknya gelar.

Dari para bintang tamu yang hadir yakni 12 grup band tersebut berasal dari Kalsel 10 grup band dan dua grup band lagi dari Kalteng.

"Masing-masing grup akan membawakan dua buah lagu bebas dengan durasi maksimal 15 menit," kata Cahyo.

Cahyo menambahkan ke 10 grup band dari Kalsel tersebut adalah, Satelite Band, Rock In, Apan Band, Nono and Friend, DUA NAMA, Papadaan Band, Big Rock, Rock On, Kem Kem 74 Band dan Musisi Banjarbaru.

"Dua band dari Kalteng adalah Savundu dan Reborn,"terangnya.

Terpisah, Ketua Musisi Rock Kalimantan (MURKA) Arianto menambahkan, parade band MURKA VI 2018 dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun 2018.

"Melalui parade band kita bisa lebih mempererat tali silaturahmi, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan,tempat mengekspresikan diri di bidang seni agar terhindar dari pergaulan negatif,"tandasnya.

"Savundu siap tampil di Parade Band Musisi Rock Kalimantan (MURKA) VI Sumpah Pemuda 2018," ujar gitaris Savundu Yanoda.

Menurut dia, di ajang tersebut Savundu berusaha memberikan penampilan terbaiknya dengan membawakan tembang milik Guns and Roses.

Terpisah, Vokalis Nono and Friend Nono Axel mengatakan, pada penampilan nanti dua grup pengusung tembang Guns and Roses bisa berkolaborasi membawakan salah satu tembang hits Guns and Roses.(banjarmasinpost.co.id/arl)