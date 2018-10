NEWS VIDEO: Kiprah Dokter Drone Asal Banjarbaru ini Tangani Pasien Drone Se-Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Drone dji Spark yang sedianya elegan dikelas selfie drone dia sulap jadi satu unit racing drone yang tangguh dan lincah ketika mengudara. Bahkan ada dua unit kelas photography drone dji inspire yang telah siap terbang padahal sebelumnya sekarat.



"Iya itu DJI Inspire one milik klien, sudah selesai saya perbaiki tapi belum diambil. Iya ada kerusakan dulu akibat crash kecebur ," ucap Ryan Tamara Sitorus.



Ya, Ryan atau yang akrab dipanggil lebih Ogenk. Seorang warga yang sederhana dan ramah bersikap namun punya keahlian yang mumpuni memperbaiki hingga merakit ragam jenis drone untuk pemula maupun profesional.

Dia tidak pelit berbagi ilmu, pagi itu sambil 'ngoceh' seputar jenis-jenis drone kepada reporter banjarmasinpost.co.id dia juga masih bisa tekun 'ngoprek' sebuah drone jenis quadcopter.



Tinggal beralamat di Jalan Abadi 3 komplek taman palm megatama nomor 191, Guntung payung itu. Kamar depan berukuran sekitar tiga meter persegi itu sudah dia sulap jadi sebuah ruang kerja, workshop khusus bak galeri yang isinya didominasi bermacam drone dan perangkat remote kontrol. Barang lain juga ada seperti Tamiya, mobil rc dan boat rc.



Bila ingin berkunjung ke ruang kerjanya itu dia siap menyambut dengan senang hati , tak sulit perjalanan yang ditempuh, cukup ketik ogenk creation drone expert di googlemaps maka kita akan dipandu jelas sampai depan rumahnya melalui handphone.



" Alhamdulilah, sekarang ada 23 unit drone yang saya perbaiki dan semua itu kiriman dari klien berbagai daerah di Indonesia, ya kewalahan tapi kita jalani dan kerjakan dengan senang hati," katanya.

Ogenk mengaku sudah mulai menyukai drone sejak tahun 2006. Mengasah kemampuannya dengan cara mencari informasi di internet. Dua tahun menjalani hobi langsung bisa merakit drone secara otodidak.



Kini dia mantap dengan profesi yang ditekuninya ini. Ogenk juga seorang teknikal Division di Komunitas APDI Kalsel dan drone Banua. Dulu, dia pernah bekerja sebagai IT di instansi pemerintahan, kepala IT perusahaan Thailand, juga kepala IT sebuah perusahaan besar di Kalsel.



Simak kisah inspiratif lainnya dari seorang Ogenk di Banjarmasin Post edisi cetak Minggu 14 Oktober 2018 halaman 1.

(banjarmasinpost.co.id /Niakurniawan)